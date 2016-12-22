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Acele et kazançlı çık

Acele et kazançlı çık
► Pasaport, gibi ların bedelleri 1 Ocak'ta artacak. Halen 87.5 lira olan bedeli 94 liraya, 108.5 lira olan de 117 liraya çıkacak. Yılbaşını beklemeyen, daha az ödeme yapacak. Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi. Buna göre; gelecek yıl ilgili kanunda 'değerli kağıt' olarak belirlenen noter kağıtları 9.30 lira ile 19 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 94 lira olacak. Nüfus cüzdanları 16 lira, aile cüzdanları 86 lira, sürücü belgeleri 117 lira, motorlu araç tescil belgesi 88 lira, iş makinesi tescil belgesi 85 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 5.60 lira, Mavi Kart ise 8.50 liradan satılacak.

Değerli kağıt 2017 (TL)

Noter kağıtları:
• Noter kağıdı 9.50
• Beyanname 9.50
• Protesto, vekaletname, re'sen senet 19

Pasaportlar 94
İkamet izni 63
Nüfus cüzdanı (Doğum, değiştirme) 16
Nüfus cüzdanı (Kayıp) 32
Aile cüzdanı 86
Sürücü belgesi 117
Sürücü çalışma belgesi (karne) 117
Motorlu araç trafik belgesi 117
Motorlu araç tescil belgesi 88
İş makinesi tescil belgesi 85
Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5.60
Mavi Kart 8.50
Yabancı çalışma izni belgesi 63
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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