60 milyon kuyruğu

Bu yıl büyük ikramiyenin 60milyon lira olduğu Milli Piyangoyılbaşıçekilişine günler kala biletlerinyüzde 82'si satıldı. Şansını denemekisteyenler yine bilet satış gişelerindeuzun kuyruklar oluşturdu. İstanbulEminönü'ndeki Nimet AblaGişesi'nin yetkilisi Hasan Pan,"İkramiye büyük, ilgi büyük. En çokçeyrek biletler satılıyor" dedi. Buyıl ilk kez bilet alanlardan ÜmmüŞimşek (20), "Büyük ikramiyebana çıkarsa öncelikle eğitimimeharcamayı düşünüyorum" dedi.İlayda Arslan (19) ise piyangokendisine vurursa ajans kurmakistiyor. Sezer Kapmaz (33) da"Balıkesir'den buraya bilet almak içingeldim" diye konuştu.
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