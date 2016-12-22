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kuyruğu

60 milyon kuyruğu
Bu yıl büyük nin 60 milyon lira olduğu Milli Piyango ine günler kala biletlerin yüzde 82'si satıldı. Şansını denemek isteyenler yine bilet satış gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla Gişesi'nin yetkilisi Hasan Pan, "İkramiye büyük, ilgi büyük. En çok ler satılıyor" dedi. Bu yıl ilk kez bilet alanlardan Ümmü Şimşek (20), " bana çıkarsa öncelikle eğitimime harcamayı düşünüyorum" dedi. İlayda Arslan (19) ise piyango kendisine vurursa ajans kurmak istiyor. Sezer Kapmaz (33) da "Balıkesir'den buraya bilet almak için geldim" diye konuştu.

YUNUS EMRE KAVAK-ZEYNEL YAMAN
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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