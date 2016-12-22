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50 bin lira yıl bitmeden hesapta

50 bin lira yıl bitmeden hesapta
, Faruk Özlü, 'in 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme si Faiz Desteği'ne başvurup programdan yararlanma hakkını elde edenlere ödemelerin, 2016 yılı bitmeden yapılacağını bildirdi. Krediye yoğun talep geldiğini, ödemelerin 2016 bütçesinden bankalar aracılığıyla yapılacağını söyleyen Özlü, "Destek programına başvuramayan ya da başvurup yararlanma hakkını elde edemeyenler de üzülmesin, 2017 yılı bütçesinden KOBİ'lerimize yönelik benzer bir uygulama yapılacak" şeklinde konuştu.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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