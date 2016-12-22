50 bin lira yıl bitmeden hesapta

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanıFaruk Özlü, KOSGEB'in 50 bin liralık'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği'nebaşvurup programdan yararlanma hakkını eldeedenlere ödemelerin, 2016 yılı bitmedenyapılacağını bildirdi. Krediye yoğun talepgeldiğini, ödemelerin 2016 bütçesindenbankalar aracılığıyla yapılacağını söyleyenÖzlü, "Destek programına başvuramayan ya dabaşvurup yararlanma hakkını elde edemeyenlerde üzülmesin, 2017 yılı bütçesindenKOBİ'lerimize yönelik benzer biruygulama yapılacak" şeklinde konuştu.
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