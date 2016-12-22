10 soruda çifte emeklilik

Bin ve üzeri çalışanı olan işyerleri 1 Ocak 2017, 250-999 çalışanı olanlar ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017, 100-249 çalışanı olanlar 1 Temmuz 2017, 50-99 çalışanı olanlar, mahalli idareler ve KİT'ler 1 Ocak 2018, 10-49 çalışanı olanlar 1 Temmuz 2018, 5-9 çalışanı olanlar 1 Ocak 2019 itibarıyla sisteme dahil olacak.
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Ne kadar katkı payı ödenecek?
45 yaş altı çalışanlar brüt maaşın yüzde 3'ünü ödeyecek.
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Katkı payları nasıl yatırılacak?
İşveren, her ayın başında yatıracak.
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Mevcut BES sözleşmeleri otomatik sisteme devredilebilecek mi?
Hayır. Otomatik katılım ile yeni sözleşme yapılacak.
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Ödemelere mola verilebilecek mi?
Katkı payı ödemeye azami 3 ay ara verilebilecek.
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Cayma hakkı sadece 2 ay içinde mi?
Çalışanın 2 ay içinde sistemden çıkma hakkı bulunuyor. Ancak bu süreden sonra da istenildiği taktirde sistemden çıkılabilir.
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İşten ayrılan ne yapacak?
Çalışan isterse, ödemeye devam edebilecek.
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İşyeri değiştirenler yeniden mi sisteme dahil edilecek?
Yeni işyerinde de sistemde kalabilecek.
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3'lü destek neler?
Yüzde 25 devlet katkısı, bir defaya mahsus bin lira ve emeklilikte yüzde 5.
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Destek için ne kadar kalınacak?
Gerek yüzde 25'lik katkıyı gerekse de ek bin liralık katkıyı hak etmenin süreleri bulunuyor. İlk 3 yıl içinde sistemden çıkanlar devlet katkısını alamıyor.
18 ŞİRKET AÇIKLANDI
Hazine Müsteşarlığı, BES otomatik katılım düzenlemesine ilişkin, "İşveren, katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır" dedi. Açıklamaya göre sistemdeki 18 emeklilik şirketi şöyle: "Aegon Emeklillik ve Hayat, Allianz Hayat ve Emeklilik, Allianz Yaşam ve Emeklilik, Anadolu Hayat ve Emeklilik, Asya Emeklilik ve Hayat, Avivasa Emeklilik ve Hayat, Axa Hayat ve Emeklilik, BNP Paribas Cardif Emeklilik, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat, Fiba Emeklilik ve Hayat, Garanti Emeklilik ve Hayat, Groupama Emeklilik, Halk Hayat ve Emeklilik, NN Hayat ve Emeklilik, Katılım Emeklilik ve Hayat, Metlife Emeklilik ve Hayat, Vakıf Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik."
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