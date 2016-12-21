‘Saldırı Rusya ile ilişkileri bozamayacak’

● BERAT ALBAYRAK (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı): Dostum Andrey Karlov'a yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ailesine ve tüm Rus dostlarımıza başsağlığı diliyorum. Bu olay, Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmaya yönelik açık bir provokasyondur, ama iki ülke buna kesinlikle izin vermeyecektir.
● TÜSİAD: Ankara'da gerçekleştirilen hain suikast ile derinden sarsıldık. Bu kabul edilemez saldırının arkasındaki karanlık emellerin açıklığa kavuşmasını diliyoruz.
● NAİL OLPAK (MÜSİAD Başkanı): Saldırıyı kınıyor, sorumluların en kısa sürede ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Bu hain saldırının; Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Suriye görüşmesi öncesine denk gelmesi de bunu apaçık ortaya koymaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar.
● RİFAT HİSARCIKLIOĞLU (TOBB Başkanı): Saldırı asla kabul edilemeyecek, insanlık dışı bir olaydır. İki ülkenin halklarının da teröre karşı ortak tepki verdiğine inancım tamdır. Bu hain saldırının failleri ortaya çıkarılacaktır.
● İBRAHİM ÇAĞLAR (İTO Başkanı): Saldırıyı lanetliyorum ve Rus halkının üzüntüsünü paylaşıyorum. Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yoluna girdiği bir dönemde meydana gelen bu saldırı son derece düşündürücüdür. Bu menfur saldırının kimlerin amacına hizmet ettiği Rus dostlarımız tarafından çok iyi bilinecektir.
● GÜRSEL BARAN (ATO Başkanı): Bu saldırıyla Rus uçağının düşürülmesi arasında fark yok. Daha önce uçak düşürerek tuzak kuranlar, bugün kurşun sıkarak aynı amaca hizmet ediyor. Türk ve Rus kamuoyu bu menfur terör eyleminin kurduğu tuzağa düşmeyecek.
● NURETTİN ÖZDEBİR (ASO Başkanı): Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenerek ivme kazandığı ve halklarımız arasındaki bağların daha da pekiştiği bir dönemde gerçekleşen bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum.
● EKREM DEMİRTAŞ (İZTO Başkanı): Dostlukları, hem ülkelerine hem de dünyaya sayısız faydalar sağlayacak olan iki ülke arasındaki ilişkileri bozmayı hedefleyen bu cinayeti lanetliyoruz.
● İBRAHİM BURKAY (BTSO Başkanı): Karanlık odaklar hem bulunduğumuz coğrafyayı hem de ülkemizin uluslararası ilişkilerini dizayn etmek istiyor. Türkiye ve Rusya Federasyonu, bu kirli oyunun bir parçası olmayacaktır.
● MUSTAFA KOCA (ASKON Başkanı): Bu hadise bir kere daha göstermektedir ki ülkemiz üzerinde oynanan oyun çok büyük. Türkiye ve Rusya bu oyuna gelmeyecektir. Bu saldırı iki ülke arasındaki normalleşme sürecini sekteye uğratamayacaktır.
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