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Sahibinden

Kiler GYO, inşa ettiği Türkiye’nin en yüksek binası ’i kendi satmaya karar verdi. Satışla ilgilenen birkaç yatırımcının olduğu açıklandı

Sahibinden satılık Sapphire
261 metre anten yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek binası olan Sapphire, yeni sahibini arıyor. Kiler GYO, 'in uluslararası piyasalar da dahil toplu satışıyla ilgili Katarlı yatırım bankası The First Investor'un (TFI) görevlendirme sözleşmesini yenilemeyeceğini açıkladı. Kiler GYO Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, sözleşmenin 18 Aralık'ta sona erdiğini, Katarlı şirketin süre istediğini, fakat kendileriyle sözleşmeyi yenilemeyeceklerini kaydetti. Satış kararından vazgeçmediklerini aktaran Nahit Kiler, satışı Kiler GYO'nun kendi üzerinden de yapabileceğini, teklifleri değerlendirdiklerini belirtti. Kiler, satışla ilgilenen birkaç yatırımcının olduğunu ancak henüz kayda değer bir teklif gelmediğini sözlerine ekledi. Portföy büyüklüğü 1.4 milyar TL'yi geçen Kiler GYO'nun, en değerli gayrimenkulu olan İstanbul Sapphire'in değerinin 824.5 milyon TL olduğu açıklandı. Yer üstünde 56 kattan oluşan projenin 54-56'ncı katlarında turizm belgesi alan seyir terası yer alıyor.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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