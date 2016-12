Plastik iPhone8

Apple'ın, gelecek yılın yeni iPhone'unda, mevcut alüminyum ve cam tasarımından radikal bir kararla vazgeçmesi bekleniyor. The Kore Herald'ın raporuna göre, önümüzdeki yıl çıkacak iPhone 8 olarak adlandırılan telefonunun yeni ekranının her yeri kavisli ve plastik bir OLED paneli olacak. Bu rapor, Apple'ın 2017'de 3 yeni telefon sunma fikrini teyit ediyor. Birincisi OLED ekranlı amiral gemisi, ikincisi mevcut olan iPhone 7S boyutunda bir model, üçüncü olarak, iPhone 7 Plus'ı andıran daha az radikal bir model (iPhone 7s Plus).