Plastik iPhone8

Apple'ın, gelecek yılın yeni iPhone'unda, mevcut alüminyum ve cam tasarımından radikal bir kararla vazgeçmesi bekleniyor. The Kore Herald'ın raporuna göre, önümüzdeki yıl çıkacak iPhone 8 olarak adlandırılan telefonunun yeni ekranının her yeri kavisli veplastik bir OLED paneli olacak. Bu rapor, Apple'ın 2017'de 3 yeni telefon sunma fikrini teyit ediyor. Birincisi OLED ekranlı amiralgemisi, ikincisi mevcut olan iPhone 7S boyutunda bir model, üçüncü olarak, iPhone7 Plus'ı andıran daha az radikal bir model (iPhone 7s Plus).
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