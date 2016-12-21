Yol Durumu
  1. Ticarete de suikast planlandı
  2. Merkez bankası faizi sabit tuttu

Plastik iPhone8

Plastik iPhone8
Apple'ın, gelecek yılın yeni iPhone'unda, mevcut alüminyum ve cam tasarımından radikal bir kararla vazgeçmesi bekleniyor. The Kore Herald'ın raporuna göre, önümüzdeki yıl çıkacak iPhone 8 olarak adlandırılan telefonunun yeni ekranının her yeri kavisli ve plastik bir OLED paneli olacak. Bu rapor, Apple'ın 2017'de 3 yeni telefon sunma fikrini teyit ediyor. Birincisi OLED ekranlı amiral gemisi, ikincisi mevcut olan iPhone 7S boyutunda bir model, üçüncü olarak, iPhone 7 Plus'ı andıran daha az radikal bir model (iPhone 7s Plus).
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar