Yol Durumu
  1. Plastik iPhone8
  2. Emeklilerden ulaşım zammına büyük tepki

faizi sabit tuttu

Merkez bankası faizi sabit tuttu
Yurtiçi piyasaların nefesini tutarak beklediği kritik açıklama geldi. Geçen ay 34 ayın ardından ilk kez faiz artırımına giden Merkez Bankası, bu ayı pas geçti. Yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 8.5, borçlanma faiz oranı yüzde 7.25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, olarak bırakıldı.
Etiketler:
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar