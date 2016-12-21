Merkez bankası faizi sabit tuttu

Yurtiçi piyasaların nefesini tutarak beklediği kritik açıklama geldi. Geçen ay 34 ayın ardından ilk kez faiz artırımına giden Merkez Bankası, bu ayı pas geçti. Yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 8.5, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, olarak bırakıldı.
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