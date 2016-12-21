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ye hücum

Krediye hücum
KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteğine esnaf hücum etti. Kredi başvurusu yapmak için üye güncellemesi ya da yeni üye olmak isteyen işletme sahipleri; yurt genelindeki müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yüzlerce vatandaş 12 ay ödeme yapmadan toplamda 36 ayda geri ödemenin öngörüldüğü krediden faydalanabilmek için birbirleriyle yarıştı. KOSGEB'in sitesinden yapılan kredi başvuruları bu gece yarısı son bulacak.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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