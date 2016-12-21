Krediye hücum

KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz kredi desteğine esnaf hücum etti. Kredi başvurusu yapmak için üye güncellemesi ya da yeni üye olmak isteyen işletme sahipleri; yurt genelindeki KOSGEB müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yüzlerce vatandaş 12 ay ödeme yapmadan toplamda 36 ayda geri ödemenin öngörüldüğü krediden faydalanabilmek için birbirleriyle yarıştı. KOSGEB'in sitesinden yapılan kredi başvuruları bu gece yarısı son bulacak.
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