Enerji 100 milyar $’la kritik sektör

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, son 10 yılda Türkiye elektrik sektöründe yapılan 75 milyar dolar yatırımın büyük kısmının özel sektör tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Türkiye elektrik ve doğalgaz sektörleri, toplamda 100 milyar liraya ulaşan pazar büyüklüğüyle pek çok kritik sektörden daha önde bir konuma geldi" dedi. Sabancı, en hızlı büyümenin yenilenebilir enerjide olduğuna dikkati çekerek, "Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının yüzde 23'ten yüzde 37'ye çıkması bekleniyor" diye konuştu.