Emeklilerden ulaşım zammına büyük tepki

İzmir BüyükşehirBelediyesi'nin sonmeclis toplantısında;toplu ulaşıma yapılanzammın yanı sıra 60 yaşüstündeki vatandaşlarınyıllık 125 lira bedelle topluulaşımdan faydalanmalarınısağlayan '60 yaş kartı'nıniptal edilmesi, emeklilerintepkisine neden oldu.Türkiye Emekli DerneğiEşrefpaşa Şubesi BaşkanıBaki Yapıcı, '60 yaşkartı'nın 1 Ocak 2017'denitibaren kaldırılmasıkararını şaşkınlıklakarşıladıklarını, belediyeninkararından dönmesinibeklediklerini belirtti.
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İZMİR B.B. tükürdüğünü b.b.meclisindeki çoğunluğuyla tükürdüğünü yalamıştır.verdiği hakkı geri almıştır.utanç tablosu chp ye yeterde artar..mana şudur zarar ediyorlarmış.o otobüs yüz kişilede ve ya 50 kişilede giderken zarar etmiyor ama .zaten16-19 arası binmek geçersiz olan zaman arasında işçi halk otobüslere biniyor.dertleri bb.meclisinde muhalefete karşı muhalefet yapmak.her yıl veya 2 yılda bir kart bedeli alarak kartları değiştirmek.artık izmirde chp krallığı var belediyeyi yönetenlerde.sosyal belediyecilikmi izmirde vuruldu?
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