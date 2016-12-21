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den na büyük tepki

Emeklilerden ulaşım zammına büyük tepki
Büyükşehir Belediyesi'nin son meclis toplantısında; toplu ulaşıma yapılan zammın yanı sıra 60 yaş üstündeki vatandaşların yıllık 125 lira bedelle toplu ulaşımdan faydalanmalarını sağlayan '60 yaş kartı'nın iptal edilmesi, in tepkisine neden oldu. Türkiye Emekli Derneği Eşrefpaşa Şubesi Başkanı Baki Yapıcı, '60 yaş kartı'nın 1 Ocak 2017'den itibaren kaldırılması kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını, belediyenin kararından dönmesini beklediklerini belirtti.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rani g&#246;kt&#252;rkler gürani göktürkler

İZMİR B.B. tükürdüğünü b.b.meclisindeki çoğunluğuyla tükürdüğünü yalamıştır.verdiği hakkı geri almıştır.utanç tablosu chp ye yeterde artar..mana şudur zarar ediyorlarmış.o otobüs yüz kişilede ve ya 50 kişilede giderken zarar etmiyor ama .zaten16-19 arası binmek geçersiz olan zaman arasında işçi halk otobüslere biniyor.dertleri bb.meclisinde muhalefete karşı muhalefet yapmak.her yıl veya 2 yılda bir kart bedeli alarak kartları değiştirmek.artık izmirde chp krallığı var belediyeyi yönetenlerde.sosyal belediyecilikmi izmirde vuruldu?

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evet1
hayır0
cevapla 21.12.2016 19:17
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