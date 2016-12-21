Borçlar siliniyor

Gelir testine girmediği için tavan tutardan Genel Sağlık Sigortası prim borcu birikenler dikkat! 2 Ocak günü akşamına kadar yaşadıkları yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gelir testi başvurusunda bulunanların borcu, test sonucuna göre yeniden hesaplanacak. Hane içindeki kişi başına geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden (549 lira) az olanların geçmiş bütün borçları silinecek. Gelir bu rakamın üzerindeyse, prim borçları gelir seviyesine göre güncellenecek. Böylece borçlar ya silinecek ya da azalacak. Gelire göre güncellenecek, faizi ve cezası silinecek prim borçları da 12 taksitle ödenebilecek şekilde yapılandırılacak. Haneki kişi başı gelir;



✔ Asgari ücretin 3'te 1'inden (549 TL'den) az çıkanlar: Primini Hazine ödeyecek. Yani borç silinecek.

✔ Asgari ücretin 3'te 1'inden asgari ücrete (549 TL'den 1.647 TL'ye) kadar olanlar: İlk tescil tarihi itibariyle aylık 65,88 TL prim üzerinden borcu güncellenecek.

✔ Asgari ücretten asgari ücretin 2 katına (1.647 TL'den 3.294 TL'ye) kadar olanlar: İlk tescil tarihi itibariyle aylık 197,64 TL üzerinden borcu güncellenecek.



TEK PRİM ÇALIŞMASI

Gelir testi konusunda yeni bir çalışma yapılıyor. Halen yaklaşık 4.2 milyon kişi Genel Sağlık Sigortası primini 86, 170 ve 410 lira olmak üzere 3 farklı dilimden ödüyor. Bu primlerin teke indirilmesi ve tutarının da 50 lira olması planlanıyor.



Hazal ATEŞ