Asya-Avrupa 15 dk

GEÇİŞ ÜCRETİ ŞEHİTLERE
* Yılbaşına kadar geçiş ücreti 15 liradan yapılacak ve şehitlerimiz, gazilerimiz için oluşturulan hesaba aktarılacak.
* 24 yıl boyunca Hazine'ye yılda 180 milyon gelir getirecek projenin gelirleri bu süre sonunda tamamen devlete geçecektir.
* Avrasya Tüneli ile dünya çapındaki eser zincirimize bir yenisini daha eklemiş olduk. Sonra Kanal İstanbul. Bu da dünyadaki ilklerden biri olacak. Dünyadaki bu yarışta biz varız. Kanal İstanbul ve Çanakkale Köprüsü projelerimizi hayata geçirme hazırlıkları içindeyiz.
Başbakan Binali Yıldırım ise, "Hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürerek bugünlere geldik. Her bir proje bu toprakların hakkı ve emeği olan aziz milletimiz içindir. Türkiye'nin büyüme azmini Allah'ın izniyle hiçbir şer güç durduramayacak" dedi.
DENİZİN 106 METRE ALTINDA 4.5G HİZMETİ
GSM operatörleri, Avrasya Tüneli'nde mobil haberleşmenin denizin 106 metre altında da 4.5G kalitesinde ve kesintisiz sağlanması için çalışmalarını tamamladı. Türk Telekom Turkcell ve Vodafone tüm hazırlıklarını bitirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, açılışa katılan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani ve eşi Odeta Nişani ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
10 ADET EYFEL KULESİ KADAR DEMİR
* Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veriyor.
* Yolculuk süresi 100 dakikadan 15 dakikaya indi.
* İstanbullular yılda 52 milyon saat zaman tasarrufu sağlayacak.
* Toplam 14.6 kilometrelik güzergahı kapsıyor.
* 5.4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altında.
* Geçiş ücretinde dolar kuru baz alınacak. Tek yönde otomobiller için 4 dolar artı KDV, minibüsler için 6 dolar artı KDV olacak.
* Başlangıçta 120 bin ile 130 bin aracın geçmesi bekleniyor.
* Hız sınırı 70 km olacak.
* Yaklaşık 4 yılda inşa edildi.
* Proje ile emisyon yılda yaklaşık 82 bin ton azaltılarak çevresel katkı sağlanacak.
* 788 olimpik havuzu dolduracak (2 milyon metreküp) kadar kazı yapıldı, 18 stadyum yapacak kadar (700 bin metreküp) beton, 10 adet Eyfel Kulesi yapacak kadar (70 bin ton) demir kullanıldı.
* Modern aydınlatma, yüksek kapasiteli havalandırma ve yolun düşük eğime sahip olması gibi özellikler, yolculuk konforunu artırıyor.
* Sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında da kesintisiz yolculuk yapılabiliyor.
* İç mimarisinde uygulanan aydınlatma teknikleri ve tünel girişlerinde geleneksel Türk mimarisinden gelen motiflerle İstanbul'un kimliği yansıtılıyor.
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