AGT’den Ar-Ge yatırımı atağı

Ağaç mamülleri ve orman ürünleri sektöründe yeni teknolojiler geliştirerek katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarma misyonuyla hareket eden AGT, sektörün ilk Ar-Ge merkezini, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisi bünyesinde kurdu. AGT Satış ve PazarlamadanSorumlu Grup Başkanı Şirzat Subaşı, "Ar-Ge Merkezi ile trendleri belirleyen ve kullanıcıya fayda sağlayan yepyeni ürünler ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
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