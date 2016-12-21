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’den Ar-Ge yatırımı atağı

AGT’den Ar-Ge yatırımı atağı
Ağaç mamülleri ve orman ürünleri sektöründe yeni teknolojiler geliştirerek katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarma misyonuyla hareket eden AGT, sektörün ilk Ar-Ge merkezini, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisi bünyesinde kurdu. AGT Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Grup Başkanı Şirzat Subaşı, "Ar-Ge Merkezi ile trendleri belirleyen ve kullanıcıya fayda sağlayan yepyeni ürünler ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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