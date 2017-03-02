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  1. YGS adayları dikkat! ÖSYM duyurdu

giriş yerleri belli oldu

12 Mart'ta uygulanacak 'na () girecek adayların sınav giriş yerleri belli oldu.

YGS giriş yerleri belli oldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2017 giriş yerlerini açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "12 Mart 2017 tarihinde saat 10.00'da uygulanacak olan na (YGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmalarısınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir" denildi.

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  • 02 Mart 2017, Perşembe 14:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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OSMAN OSMAN

SİSTEM BAYA YAVAŞLADI

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2017 14:48
burak22 burak22

OSYM SİTESİNE ÇOK YÜKLENMEYİN GENÇLER

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2017 14:41
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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