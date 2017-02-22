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açıkladı! Okullarda artık o diller de öğretilecek

Milli Bakanlığı tarafındam okullarda Farsça, Korece ve Urduca dillerinin de öğretilmesi kararlaştırıldı.

MEB açıkladı! Okullarda artık o diller de öğretilecek

Milli Bakanlığı tarafından okullarda öğretilebilecek yabancı dillere yenileri eklendi.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bazı dillerde eğitim ve öğretim yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkındaki Kanun'un 2'nci maddesi doğrultusunda okullarda Farsça, Korece ve Urduca dillerinin eğitim ve öğretiminin yapılması kararlaştırıldı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba 09:39
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