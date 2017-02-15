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Şehit çocukları artık istediği üniversiteye gidebilecek!

, şehit yakınlarına 'özel öğrenci' statüsü getirdi. Bu karar ile üniversitelere kayıtlı şehit eş ve çocukları talep etmeleri halinde istedikleri üniversitede okuyabilecek.

YÖKten devrim gibi karar!

Yükseköğretim Kurumu, şehit yakınlarına 'özel öğrenci' statüsü getirdi. Alınan karara göre, şehit eşleri ve çocukları, üniversitelere kayıtlı olmaları durumunda talebe göre istedikleri üniversitede okuyabilecek.

YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yükseköğretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık."
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 13:42
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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VATANDAŞ VATANDAŞ

İyi bir uygulama olmuş. Şehit ailelerine ve özellikle çocuklarına, liyakat ve yeteneklerine göre devletin bütün kapılarını açık tutun ve öncelik verin. ARAŞTIRIN, hiç birini işsiz güçsüz ve muhtaç halde bırakmayın.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 15.02.2017 14:31
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