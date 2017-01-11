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TUS sonbahar dönemi sonuçları açıklandı

(TUS) sonbahar dönemi sonuçları açıklandı.

TUS sonbahar dönemi sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2016-TUS sonbahar dönemi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebileceği kaydedildi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 19:35
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