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'den köklü değişiklik!

tarafından 2017 kılavuzu yayımlandı. Buna göre, her testte bazı sorular "kısa cevaplı" olacak.

İşte milyonlarca öğrencinin beklediği yeni sistem!
tarafından 2017 kılavuzu yayımlandı. Buna göre, -1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2'de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1'er soru, LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru, Coğrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4'te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1'er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru "kısa cevaplı" olacak. Yabancı Dil testinde (LYS-5) ise 3 soru, "kısa cevaplı" sorulardan oluşacak.

Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.
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  • 03 Ocak 2017, Salı 16:58
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