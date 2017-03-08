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Uçaktan çıktı

Uçaktan bazuka çıktı
Ukrayna'dan İstanbul'a uçmaya hazırlanan bir Türk yolcunun bagajında bazuka ve askeri radyo istasyon cihazı bulundu. İsmi açıklanmayan Türk yolcu Zaporojye Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alındı.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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