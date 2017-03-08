Uçaktan bazuka çıktı

21 / 9
18 / 8
15 / 3
3 / -10
16 / 1
21 / 4
17 / 2
16 / 13
3 / -12
18 / 5
17 / 8
23 / 5
18 / 2
10 / -4
18 / 8
13 / 1
5 / -3
15 / -1
10 / 2
20 / 9
15 / 10
18 / 0
17 / 0
15 / 9
18 / 1
19 / 4
18 / 8
16 / 1
14 / 1
7 / -7
16 / 4
18 / 5
16 / 9
14 / 0
8 / -1
20 / 10
12 / -2
9 / 1
18 / 8
19 / 7
23 / 4
14 / 2
4 / -7
16 / 0
15 / -2
17 / 3
18 / 10
17 / 0
19 / 10
21 / 10
16 / 3
15 / 3
17 / 3
17 / 10
15 / 8
20 / 12
5 / -6
14 / 1
15 / 0
19 / 8
21 / 9
17 / 6
21 / 9
19 / 7
16 / 5
11 / 5
15 / 0
21 / 9
13 / 6
14 / 8
19 / 3
19 / 8
16 / 2
14 / 5
6 / -2
17 / 9
14 / 0
18 / 10
Ukrayna'dan İstanbul'a uçmaya hazırlanan bir Türk yolcunun bagajında bazuka ve askeri radyo istasyon cihazı bulundu. İsmi açıklanmayan Türk yolcu Zaporojye Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.