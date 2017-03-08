Yol Durumu
  1. Obama’yı iptal etti!
  2. Bu nasıl karar!

Sosyeteye düştü

Sosyeteye çığ düştü
Fransa'nın İtalya sınırındaki jet sosyetenin kayak merkezi Tignes'te bir ay sonra bir kez daha düştü. Acil durum ekipleri, yaklaşık 100 kişinin çığ altında kaldığını açıkladı. Görüş mesafesinin düşük olduğu bölgede kurtarma ekipleri yaya olarak çığ bölgesine ulaştı.
Etiketler: ,
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar