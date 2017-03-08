Obama’yı iptal etti!

ABD TemsilcilerMeclisi'ndeki Cumhuriyetçiler,"Obamacare"in iptaltasarısını yayınladı. ABD eskiBaşkanı Obama'nın sağlıkreformunun büyük bölümünüfeshetmeyi öngören yasatasarısının TemsilcilerMeclisi'nde çarşamba günüoylamaya sunulacağı belirtildi.Yeni tasarının yoksulAmerikalıları kapsamayacakbir içerikte olduğuna daireleştiriler gündemde...Trump, göreve geldiği 20 Ocaktarihinden itibaren Obama'nınekibinde yer alan yaklaşık700 kişiyi de görevden aldı.Obama'nın görevi bırakmasınayakın imza attığı birçok yasanında iptal edileceği belirtildi.
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