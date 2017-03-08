Obama’yı iptal etti!

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, "Obamacare"in iptal tasarısını yayınladı. ABD eski Başkanı Obama'nın sağlık reformunun büyük bölümünü feshetmeyi öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nde çarşamba günü oylamaya sunulacağı belirtildi. Yeni tasarının yoksul Amerikalıları kapsamayacak bir içerikte olduğuna dair eleştiriler gündemde... Trump, göreve geldiği 20 Ocak tarihinden itibaren Obama'nın ekibinde yer alan yaklaşık 700 kişiyi de görevden aldı. Obama'nın görevi bırakmasına yakın imza attığı birçok yasanın da iptal edileceği belirtildi.