Bu nasıl karar!

İsveç, saçma bir kararı yasalaştırdı... Mart ayı içinde İsveç meclis gündemine gelecek tasarıya göre, karbon emisyonunu sebep göstererek ticari uçuşlardaki yolculara uygulanmak üzere ekstra havalimanı vergisi AB ülkelerine kişi başı 8.5euro olurken, Türkiye için 29.5euro olarak belirlendi. 2018'den itibaren hayata geçirileceği belirtilen uygulamanın, havayolu şirketlerine milyonlarca euro ek yük getireceği belirtildi. İsveç hükümetinin AB ülkeleriyle Türkiye arasında ciddi miktarda fark oluşturan bu tasarısına karşı İskandinav pazarına yönelik faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük tur operatörlerinden DETUR, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili birçok bakanlığa başvurup düzeltilmesi talebinde bulundu.
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