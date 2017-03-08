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Bu nasıl karar!

’in ekstra havalimanı vergisini için 29.5 euro olarak belirlemesi, sosyal medyada sert tepkilere neden oldu.

Bu nasıl karar!
, saçma bir kararı yasalaştırdı... Mart ayı içinde İsveç meclis gündemine gelecek tasarıya göre, karbon emisyonunu sebep göstererek ticari uçuşlardaki yolculara uygulanmak üzere ekstra havalimanı vergisi AB ülkelerine kişi başı 8.5 euro olurken, Türkiye için 29.5 euro olarak belirlendi. 2018'den itibaren hayata geçirileceği belirtilen uygulamanın, ne milyonlarca euro ek yük getireceği belirtildi. İsveç hükümetinin AB ülkeleriyle Türkiye arasında ciddi miktarda fark oluşturan bu tasarısına karşı İskandinav pazarına yönelik faaliyet gösteren 'nin en büyük tur operatörlerinden DETUR, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili birçok bakanlığa başvurup düzeltilmesi talebinde bulundu.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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