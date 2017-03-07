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USAnmıyorlar

askerleri, terör örgütü PYD’nin armasını taktı! Hainlerin içinde bulunan bir ABD’li terörist ise kanlı örgütün Türkiye’yi hedef alacağını açıkladı.

USAnmıyorlar
Türkiye dünyanın yapamadığını yaptı. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında önce Cerablus'u ardından da El Bab'ı terör örgütleri DEAŞ ve PYD'den arındırdı. Mehmetçik'in hedefinde bu kez Münbiç vardı. Bunun üzerine Münbiç'te cirit atan terör örgütü PYD'de büyük panik başladı. 'nin arkasına saklanan hainler, kanlı planlar yaptı. PYD'ye katılan ABD'li bir terörist ise Amerikan basınına kanlı planı açıkladı. Amerikalı Brace Belden, örgütün gelecekte Türkiye'yi hedef alacağını açıkladı.

YPG-PKK AYNI. BUNU ABD İYİ BİLİYOR
Terör örgütü PYD ile PKK arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayan örgüt üyesi "PYD şu an Suriye'ye odaklanıyor ancak örgüt ileride Türkiye'yi hedef alacak. Örgüt içerisindeki herkes Türkiye'de iç savaş çıkmasını istiyor" ifadelerini kullandı. Terör saflarına nasıl katıldığını da anlatan terörist, şu ifadelere yer verdi: "San Francisco'da birine e-mail üzerinden ulaştım. İletişim doğrultusunda örgüt aracılarıyla Kandil Dağı'na ulaştım. Orada birtakım görüşmelerden sonra tarafından yönetilen alanlara girdim. PKK ile PYD arasındaki bağı ABD de biliyor. Ancak işine gelmediği için iki örgütü farklı göstermeye çalışıyor."
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