USAnmıyorlar

Türkiye dünyanın yapamadığını yaptı. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında önce Cerablus'u ardından da El Bab'ı terör örgütleri DEAŞ ve PYD'den arındırdı. Mehmetçik'in hedefinde bu kez Münbiç vardı. Bunun üzerine Münbiç'te cirit atan terör örgütü PYD'de büyük panik başladı. ABD'nin arkasına saklanan hainler, kanlı planlar yaptı. PYD'ye katılan ABD'libir terörist ise Amerikan basınına kanlı planıaçıkladı. Amerikalı Brace Belden, örgütüngelecekte Türkiye'yi hedef alacağını açıkladı.
YPG-PKK AYNI. BUNU ABD İYİ BİLİYOR
Terör örgütü PYD ile PKK arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayan örgüt üyesi "PYD şu an Suriye'ye odaklanıyor ancak örgüt ileride Türkiye'yi hedef alacak. Örgüt içerisindeki herkes Türkiye'de içsavaş çıkmasını istiyor" ifadelerini kullandı. Terör saflarına nasıl katıldığını da anlatan terörist, şu ifadelere yer verdi: "San Francisco'da birine e-mail üzerinden ulaştım. İletişim doğrultusunda örgüt aracılarıyla Kandil Dağı'na ulaştım. Orada birtakım görüşmelerden sonra YPG tarafından yönetilen alanlara girdim. PKK ile PYD arasındaki bağı ABD de biliyor. Ancak işine gelmediği için iki örgütü farklı göstermeye çalışıyor."
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