Suç maki'nazi'

Konu Türkiye olunca terör örgütlerini bile destekleyen Almanya, tüm Nazi uygulamalarını devreye soktu. Türk bakanların, Almanya’daki toplantılara katılmasını yasakladı. Son olarak Can Dündar’ın yerini gazetemize gösteren Alman gazeteci Martin Lejeune’ye ceza üstüne ceza yağdırdı...
Almanya, Nazi dönemine geri döndü. Tüm dünyaya demokratik oldukları ve fikir özgürlüklerine saygı duydukları yalanını söyleyen Almanlar, konu Türkiye olunca hiçbir insan haklarına uymayan yasaklara sarıldı. Türkiye düşmanlığı için terör örgütü PKK, DHKP-C ve FETÖ'ye açıktan destek veren Almanya geçtiğimiz günlerde ise ülkede yaşayan milyonlarca Türk vatandaşıyla buluşacak olan Türk bakanlarıntoplantılara katılmasını yasakladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Gaggenau kentindeki toplantısının iptaliyle başlayan süreçte, Nihat Zeybekci'nin iki, Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise üç toplantısı iptal edildi. Almanya'nın bu Nazi uygulaması kısa sürede İsviçre, Avusturya ve Hollanda'ya da sıçradı.
SİSTEMATİK İŞKENCE...
Türkiye'yi karalayan Can Dündar'a sahip çıkarak basın özgürlüğü dersi vermeye çalışan Almanya, bu konuda da sınıfta kaldı. Konu Türkiye düşmanlığı olunca Almanya basın özgürlüğü kurallarını da rafa kaldırdı. Geçtiğimiz günlerde Can Dündarile röportaj yapmaya Berlin'e gidenHaber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'inBerlin'deki ofise gitmesine yardımcıolan Alman gazeteci Martin Lejeune,Alman hükümetinin saldırısına maruzkaldı. Daha önce Alman hükümetinin yalanlarını ve iki yüzlülüğünü ortaya çıkardığı için polisler tarafından şiddete maruz kalan gazeteci bu kez maaşından oldu. Lejeune geçmişte Hürriyet'in ortağı Axel Springer, kendi medyasında çalışması için iş önermiş, ancak Axel Springer tarafından dayatılan "ABD ve Yahudiler hakkında olumsuz hiçbir yazı yazmayacaksın" kağıdını imzalamadığı için bu iş gerçekleşmemişti. 15 Temmuz sonrası darbe karşıtı yazılar yazan Lejeune bu nedenle "Türk dostu" ve "AK Partili" diye yaftalandı ve Almanya'da kimse ona iş vermedi. Almanlar son olarak Berlin'de Can Dündar'ın ofisini gazetemize gösterdiği için işsizlik maaşından oldu. Martin'in AKParti için çalıştığınıiddia eden hükümet,bu nedenle Martin'inbin 100 Euro'lukmaaşını keserek Alman gazeteciyi kirasını bile ödeyemez hale getirdi.
Lejeune, Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'e yardım ettiği için ceza aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.