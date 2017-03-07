Rus güzele ‘ajan’ sorgusu

Playboy modeli Rus TV yıldızı Victoria Bonya, Los Angeles Havalimanı'nda "casus olmakla" suçlanıp sorgulandığını açıkladı. Bonya, çantasında gizli video kameralar üreten bir firmanın kartviziti bulunduğu için sorguya alındığını iddia etti. 37 yaşındaki Rus güzel, "Bana, Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili sorular sordular. Sınır dışı edileceğini sandım. Görevli daha sonra da bana KGB ile ilgili sorular sormaya başladı" dedi.