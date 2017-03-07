Yol Durumu
  1. Türkiye için önemli bölge DEAŞ'tan temizlendi
  2. Kuzey Kore ve ABD nükleer savaşın eşiğinde

Pentagon 'da da PYD ile işbirliği istiyor

Savunma Bakanlığı (Pentagon), Donald Trump yönetimine operasyonuna terör örgütü PYD/’nın öncülük ettiği SDG ile devam etmek istediğini bildirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan bir Pentegon yetkilisi terör örgütünü her türlü özel tehdide karşı donatacaklarını belirtti.

Pentagon Rakkada da PYD ile işbirliği istiyor

Amerikan medyasında, Pentagon'un operasyonu için SDG'ye daha fazla askeri yardım yapılmasını ve 'nin söz konusu operasyonda daha fazla askeri varlık göstermesi gerektiğine ilişkin haberler üzerine, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pentagon yetkilisi, "Günün sonunda kararı Beyaz Saray verecek. Ancak şu an itibariyle SDG ve ortaklarımız ile işbirliğimiz yürüyor. Bu işbirliğini değiştirecek çok sebep yok. Yönetim orada farklı bir şey yapmak veya oraya asker göndermek isterse bu da bir seçenektir ancak şu anda işleyen planı değiştirmeye çok gerek yok." dedi.

ABD'nin silah tedariki konusundaki politikasının değişmediğini belirten yetkili, Pentagonun ihtiyaç oldukça desteklediği kuvvetlere askeri yardım yapmaya devam edeceğini vurguladı.

"ONLARI HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI DONATACAĞIZ"
Aynı yetkili, karşı karşıya kaldıkları zorluklara göre söz konusu grupları destekleyeceklerine işaret ederek, şunları ifade etti:

"Yakın zamanda el yapımı patlayıcılara karşı zırhlı araçlar verdiğimizi gördünüz. Onları karşılaşabilecekleri her türlü özel tehdide karşı donatacağız ancak bu ekipmanları sadece SDG'nin Suriye Arap Koalisyonuna vereceğiz."

Masada her türlü seçeneğin olduğuna dikkati çeken yetkili, "sunulan seçenekler konusunda yönetimi zorlamak istemediklerini" ancak Rakka operasyonunda SDG ile yola devam etmenin "uygulanabilir ve iyi bir seçenek" olduğunu savundu.

Pentagon, ABD'nin silahları SDG'nin Arap kolu olan Suriye Arap Koalisyonuna verdiğini iddia ederken, terör örgütü 'nın Suriye kolu PYD ve onun askeri kolu YPG'nin gönderilen silah ve ekipmanlardan faydalandığı bilgisi basına yansımıştı.

Türkiye'nin, ABD'nin gönderdiği silahların terör örgütü PYD/PKK'nın eline geçtiği yönündeki uyarılarını uzun süre göz önüne almayan Obama yönetiminin ardından Trump yönetiminin, PYD'ye silah yardımı konusunda izleyeceği politika merak ediliyor.
Etiketler: , ,
  • 07 Mart 2017, Salı 09:10
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)
birsu birsu

abd terör devleti, terörist yavrularını besliyor, büyütüyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.03.2017 15:35
veysi-osal veysi-osal

amarika-sizi-kınıp-ve-naletliyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.03.2017 13:54
ihsan ihsan

pyd aşkından değil Israil aşkından suriyeyi Israil için parçalıyacak arzı-mevut için allah fırsat vermesin ve kahhar ismi ile kahretsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 07.03.2017 13:07
Tayfun Tayfun

ABD bu iki yuzluluk poltikalari..KATIL, ZIONIST ISRAIL icin...yapmaktadir..

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 07.03.2017 12:12
ado ado

bizde kendi askerimizi donatacağız hodri meydan senin ırakta suriyede ne işin var be siyonist defol git oraları karıştırma biz bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceyiz sen def olup gideceksin

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 07.03.2017 09:59
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar