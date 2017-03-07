Kuzey Kore ve ABD nükleer savaşın eşiğinde

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Ja Song Nam, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektupta, ABD'nin 1 Mart'tan bu yana Güney Kore ile yürüttüğü ortak tatbikatlarda, nükleer uçak gemileri, denizaltılar ve bombardıman uçakları ile hayalet uçaklar kullandığını belirtti.
Kore Yarımadası'nda "nükleer savaşın eşiğine gelindiği" ve ABD ile Güney Kore'nin yürüttüğü ortak askeri tatbikatların Kore Yarımadası ve kuzeydoğu Asya'yı "nükleer felakete" sürükleyebileceği uyarısında bulunan Ja, ABD'nin ortak askeri tatbikatlarının BM Güvenlik Konseyinde görüşülmesi çağrısında bulundu.
Ja, Kuzey Kore'nin talebinin geçmişte olduğu gibi reddedilmesi durumunda, BMGK'nin ABD'nin "siyasi aracı" olduğunun bir kez daha kanıtlanacağını savundu.
ABD VE JAPONYA'DAN BMGK'YA ACİL TOPLANMA ÇAĞRISI
Öte yandan, Kuzey Kore'nin 4 balistik füze denemesinin ardından ABD ve Japonya da BM Güvenlik Konseyine acil toplanma çağrısı yaptı.
Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle füze denemesi yapmasını yasaklayan BMGK, 2006'dan bu yana nükleer faaliyetleri sebebiyle bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor.
kalan karakter 1000
ha ha bakin gorun su dunyayi birdaha karisdirin
ABD nin canı cehenneme.
kuzet kore, dünyaya bir iyilik yapar mı?
bir suya cevap kuzey korenin yapacagi ilik deyil dunyaya zulum olur zaten rus iti busuda oda simdinin hitleri nazisini oynuyacak zaten dunyada catlak zeka ozurlu ulkeler yoneten yonetecekler cogaldi sanmaki kuzey korenin atesi seni beni yakmiyacak umarim oralar durulur sira halen kan dokulen ulkelere gelirde dunya ozlenen dunyaya benzer
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.