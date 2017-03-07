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Fırsatçı

Fırsatçı Sarkozy
Fransa'da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un yerini alması için adı geçen Alain Juppe, baskıya karşın aday olmayacağını açıkladı. Fillon, aile üyelerine hayali işler karşılığında vergi mükelleflerinin parasıyla maaş ödediği iddialarını reddetti. 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu öncesi, yolsuzluk iddiaları nedeniyle Fillon'a olan destek düşüşe geçmişti. Fransa eski Cumhurbaşkanı 'nin aday olmak istediği iddia edildi.
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