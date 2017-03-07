Fırsatçı Sarkozy

Fransa'da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un yerini alması için adı geçen Alain Juppe, baskıya karşın aday olmayacağını açıkladı. Fillon, aileüyelerine hayali işler karşılığındavergi mükelleflerinin parasıyla maaşödediği iddialarını reddetti. 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu öncesi, yolsuzluk iddiaları nedeniyle Fillon'a olan destek düşüşe geçmişti. Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin aday olmak istediği iddia edildi.
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