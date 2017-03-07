Çıplak askerler!

ABD'nin her kurumu, skandallarla iç içe... Birbirlerini suçlayan kurumlar, gizli bilgileri deşifre eden görevliler gündemi belirlemeye başladı. CIA, FBI gibi istihbarat örgütündeki skandallara ABD Deniz Kuvvetleri de eklendi. 900 kadın askerin çıplak fotoğraflarının kapalı bir Facebook grubu tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı. Facebook'ta yer alan 'Marines United' isimli bir sayfada yayınlanan fotoğraflar nedeniyle ABD Savunma Bakanlığı, ABDDeniz Kuvvetleri hakkında soruşturma başlattı. Paylaşılan fotoğraflarda aktif görevde bulunan ve emekli olmuş olan denizcilerin yer aldığı belirtildi.
AĞIR CEZA VERİLECEK
ABD Donanması'ndaki yetkililer, "Bu durum, bizim için yıkıcısonuçlar doğuracak. Skandalolduğunu kabul ediyoruz.Elbette cezalar olacak ama buskandalı unutturmaya yetmeyecek.Kadınlar çıplak fotoğraflarını çekip,arkadaşlarına neden gösterir bunuanlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.
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