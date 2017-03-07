Wikileaks, CIA'ye ait 9 bine yakın belge yayınladı. Vault-7 ismi verilen belgeler bugüne kadarki en büyük sızmayı içeriyor.
The Hill'in haberine göre, Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA)'in gizli hack programına dair önemli bilgiler alıyor. Wikileaks'tan yapılan açıklamada "Belgeler, Virginia eyaletindeki CIA Siber İstihbarat Merkezi'nde bulunan güvenlikli bir ağdan gelen 8 bin 761 belge ve dosyayı içeriyor" ifadeleri kullanıldı.
CIA, geçtiğimiz günlerde 13 milyon belgeyi erişime açmıştı. Erişime açılan belgelerde, ABD'yi zora sokacak bilgilerin sansür edildiği gözlemlenmişti.
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