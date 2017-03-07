Büyük savaş

ABD ve derin ABD savaşı iyice kızıştı. Başkan Trump, selefi Obama’nın yargılanmasını istedi. ABD Ulusal İstihbarat Birimi, FBI ve CIA harekete geçti. Trump’ın bu konuda geri adım atması için baskı yaptı
ABD Başkanı Donald Trump selefi Barack Obama'nın başkanlık seçimleri öncesinde telefonlarını dinlettiğini açıkladı. Bu ABD ile birlikte Avrupa'da da deprem etkisi yarattı. Dünya medyası, bu sürecin "Nixon/Watergate" olduğunu yazdı. ABD Ulusal İstihbarat Birimi, FBI ve CIA harekete geçti. Bu skandalı kapatmak için hamle üstüne hamle yaptı. ABD Ulusal İstihbarat eski DirektörüJames Clapper, Başkan Donald Trump'ın ve ona yakın isimlerin telefonlarının seçim kampanyası sırasında dinlendiğine dair iddiaları reddetti. Bu iddiaların gündeme gelmesinin ülke çıkarlarına büyük zarar vereceğini belirten Clapper, "Seçilmişbaşkan ya da aday olarak (Trump'a) ya dakampanyasına yönelik bu türden bir gizlidinleme faaliyeti içerisine girilmedi" dedi. Ardından CIA'in içindeki Demokratlar'a yakın yapı bu iddiaların kapatılması gerektiğini açıkladı. Son olarak ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü JamesComey konuyla ilgili yorum yaptı. Trump'ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten Comey'nin, ABD Adalet Bakanlığı'na da baskı kurduğu ortaya çıktı.
YENİ WATERGATE SKANDALI
Comey'nin ortaya atılan iddiaların 'FBI'ınyasaları çiğnediği izlenimi verdiği'gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'ndan devreyegirmesini istedi. Ayrıca, bu iddiaların birhata olduğunu ve bir an önce yalanlanmasıgerektiği konusunda Adalet Bakanlığı'ndantalep ettiği belirtildi. Ancak Trump bukonuda geri adım atmamakta kararlı. ABDBaşkanı Donald Trump, Kongre İstihbaratKomitesi'nin, 2016 yılında Başkan BarackObama'nın soruşturma gücünü kötüyekullanıp kullanmadığının araştırılmasınıistedi. ABD medyası başta olmak üzereİngiliz, İtalyan, Fransız ve Çin medyası da budurumun araştırılmasını istedi.
Birbirlerinden hiç hoşlanmayan FBI Başkanı Comey ve Ulusal İstihbaratBirimi eski Başkanı Clapper, Trump'ın Obama'yı suçlaması karşısında ortaktavır aldı. Bu durum, "Ulusal güvenlik riskini önlemek" olarak yorumlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.