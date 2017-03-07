Yol Durumu
  1. Rus güzele ‘ajan’ sorgusu
  2. Terör örgütü YPG'ye ABD kalkanı!

Büyük savaş

ABD ve derin ABD savaşı iyice kızıştı. Başkan , selefi ’nın yargılanmasını istedi. ABD Ulusal İstihbarat Birimi, FBI ve CIA harekete geçti. Trump’ın bu konuda geri adım atması için baskı yaptı

Büyük savaş
ABD Başkanı Donald Trump selefi Barack Obama'nın başkanlık seçimleri öncesinde telefonlarını dinlettiğini açıkladı. Bu ABD ile birlikte Avrupa'da da deprem etkisi yarattı. Dünya medyası, bu sürecin "Nixon/Watergate" olduğunu yazdı. ABD Ulusal İstihbarat Birimi, FBI ve CIA harekete geçti. Bu skandalı kapatmak için hamle üstüne hamle yaptı. ABD Ulusal İstihbarat eski Direktörü James Clapper, Başkan Donald Trump'ın ve ona yakın isimlerin telefonlarının seçim kampanyası sırasında dinlendiğine dair iddiaları reddetti. Bu iddiaların gündeme gelmesinin ülke çıkarlarına büyük zarar vereceğini belirten Clapper, "Seçilmiş başkan ya da aday olarak (Trump'a) ya da kampanyasına yönelik bu türden bir gizli dinleme faaliyeti içerisine girilmedi" dedi. Ardından CIA'in içindeki Demokratlar'a yakın yapı bu iddiaların kapatılması gerektiğini açıkladı. Son olarak ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey konuyla ilgili yorum yaptı. 'ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten Comey'nin, ABD Adalet Bakanlığı'na da baskı kurduğu ortaya çıktı.

YENİ WATERGATE SKANDALI
Comey'nin ortaya atılan iddiaların 'FBI'ın yasaları çiğnediği izlenimi verdiği' gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'ndan devreye girmesini istedi. Ayrıca, bu iddiaların bir hata olduğunu ve bir an önce yalanlanması gerektiği konusunda Adalet Bakanlığı'ndan talep ettiği belirtildi. Ancak Trump bu konuda geri adım atmamakta kararlı. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre İstihbarat Komitesi'nin, 2016 yılında Başkan Barack Obama'nın soruşturma gücünü kötüye kullanıp kullanmadığının araştırılmasını istedi. ABD medyası başta olmak üzere İngiliz, İtalyan, Fransız ve Çin medyası da bu durumun araştırılmasını istedi.



Birbirlerinden hiç hoşlanmayan FBI Başkanı Comey ve Ulusal İstihbarat Birimi eski Başkanı Clapper, Trump'ın Obama'yı suçlaması karşısında ortak tavır aldı. Bu durum, "Ulusal güvenlik riskini önlemek" olarak yorumlandı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar