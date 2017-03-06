Şırnaklı modacı giydiriyor

Şırnaklı modacı Numan Ataker, özel tasarımlarıyla dünyayı fethetti ABD Başkanı’nın eski eşi Marla Maples ve kızı Tiffany Trump’ı bile giydirdi. Ünlü isimler ona kıyafet diktirmek için adeta sıraya girdi
Şırnaklı modacı Numan Ataker'in ünü sınırları aştı. Kendisini terzi olarak niteleyen Ataker, Şırnak'ta dünyaya gözlerini açtı. Çocukluğundan beri modaya ilgili duyan Ataker, tasarımlarıyla herkesi etkilemeyi başardı. İstanbul'daki atölyesinde birbirinden özel kıyafetler tasarlayıp diken Ataker, Türkiye'de yarattığı "John Paul Ataker" markasıyla dünyaya açıldı. Gururumuz olan Türk modacı, son olarak Ezidi kadınların kıyafetlerinden esinlenerek bir koleksiyon hazırladı. Yeni koleksiyonuyla 15 Şubat'ta NewYork Moda Haftası'na katıldı. Türk modacı ayakta alkışlandı. Dünyaca ünlü isimlerin, Şırnaklı modacının kıyfatlerini giydiği ortaya çıktı. Ataker'in diktiği elbiseleri giyen kişiler arasında ABD Başkanı Trump'ın eski eşi Marla Maples ve kızı Tiffany Trump da vardı. Tiffany Trump'ın özel davetlerde Şırnaklı modacının kıyafetlerini tercih ettiği açıklandı. Ataker'in tasarımlarını giyen diğer ünlü isimler ise şu şekilde sıralandı: Kelly Osborne, Tamar Braxton, Kamie Crawford, Molly Bernard, Kristen Teakman...
Trump'ın kızı Tiffani'ye elbise diken Numan Ataker, New York Moda Haftası'na damga vurdu.
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