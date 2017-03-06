BaşKANLI bıçaklı!

ABD Başkanı Trump destekçileri ile karşıtları karşı karşıya geldi. Birbirlerine bıçak, sopa ve taşla saldıran taraflar, ortalığı savaş alanına çevirdi. Olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi
Emlak Kralı Donald Trump, tüm eleştirilere rağmen ABD Başkanı seçildi. Başkan Trump, Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak'tan beri göçmen karşıtı bir politika izledi. Göçmenlerin ABD'ye girişini engelledi. Kendisini eleştiren medyaya ise ağır sözlerle yüklendi. Ana akım medya ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun eleştirilerine muhatap olan Trump'a yönelik tepkiler dinmedi. Trump destekçileri ise harekete geçti. Trump taraftarları, 4 Mart'ta 30'a yakın eyalette "Trump içinyürü" etkinlikleri düzenledi. Başkent Washington, New York ve Florida gibi birçok kent ve eyalette düzenlenen gösteriler genellikle sakin geçti. Ancak California ve Minnesota'daki gösterilerde Trump destekçileriyle karşıkları karşı karşıya geldi. Taraflar bıçak, taş ve sopa kullanarak birbirine girdi. Polis, göstericilere güçlükle müdahale etti. Çok sayıda kişinin yaralandığı olaylarda 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Trump destekçilerinin düzenlediği yürüyüşte kan aktı. Trump'a övgüler yağdıran destekçileri ile karşıtları arasında kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavga sırasında ortalık kana bulandı!
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