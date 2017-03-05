Tsunami teklifi!

Prag'da sokaklarda yürürken keşfedilen ve uzun yıllar podyumların en özel isimlerinden olan Petra Nemcova'ya ilginç bir teklif yapıldı. 26 Aralık 2004 tarihinde sevgilisi Simon Atlee'yi tsunaminin yerle bir ettiği Tayland'da kaybetti. O felakette dalgalar sevgilisini alırken, Nemcova şans eseri kurtulmayı başarmıştı. Yaşadığı bunalımlı günleri özel tedavilerle atlatan Nemcova'ya, yaşadıklarını kitap haline getirmesi için 1 milyon dolarlık bir teklif yapıldı. O günleri bir daha hatırlamak istemeyen 37 yaşındaki Nemkova'nın bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.