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'tan Kongre'ye "'yı araştırın" çağrısı

ABD Başkanı Donald , Kongre İstihbarat Komitesi'nin, 2016 yılında Başkan Barack 'nın soruşturma gücünü kötüye kullanıp kullanmadığının araştırılmasını istedi.

Trumptan Kongreye flaş Obama çağrısı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2016'da yapılan seçimlerin hemen ardından 'a yönelik "politik sebeplere dayanan soruşturma çağrılarının çok rahatsız edici olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Rusya ilişkilerinin olup olmadığı yönünde yürütülen soruşturma bağlamında, Kongre İstihbarat Komitesi'nin, 2016'da Başkanlık makamı tarafından soruşturma gücünün kötüye kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istiyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Beyaz Saray ve Donald Trump'ın, belirtilen soruşturma gerçekleşene kadar konuya ilişkin yorum yapmayacağı da bildirildi.

Başkan Trump, 'nın 2016 yılında kendisinin telefon görüşmelerini dinlettiğini iddia etmişti. Barack Obama ise iddiaları reddetmişti.
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  • 05 Mart 2017, Pazar 18:12
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#220;RK&#220;M TÜRKÜM

ALLAHIM bu hainler topluluğunu birbirlerine düşür ki kendi terör olaylarından dünyada ki insanlara zarar veremesinler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.03.2017 18:41
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