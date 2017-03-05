Özilini anlattı

Alman Milli Takımı'nın ve Arsenal'ın yıldızı Mesut Özil'in hayatı kitapta toplandı. Kai Psotta'nın kaleme aldığı 'Mesut Özil''Maçların Sihri' adı altında yayınlanacak352 sayfalık kitapta Türk asıllı futbolcunun, Almanya tercihi hakkında ilginç ifadeleri yer aldı. "Milli maçlar sırasında sürekli dua ederim" diyen Mesut Özil şöyle konuştu: "Bu süreçte ailemle görüştüm ve farklı fikirleri dinledim. Böyle bir kararı tek başına alamazdım. Annem Gülizar, Türkiye için oynamamı istedi. Bana 'Köklerini unutma' dedi. Türkiye'de yaşayan amcam Erdoğan da aynı fikirdeydi. Bu; birkaç dakikada, bir odaya kapanarak aldığım bir karar değildi. Benim için kariyerimin en önemli kararı ve dönüm noktasıydı."
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