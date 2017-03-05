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Obama Trump'ı dinlemiş

iğini Obama’nın da kullandığı ortaya çıktı... Başkanı Trump, ‘kötü veya hasta adam’ olarak tanımladığı selefi ’nın kendisini dinlettiğini açıkladı

Obama Trumpı dinlemiş
CIA'nın hayata geçirdiği Fethullahçı Terör Örgütü'nün en büyük özelliği, telefon dinlemeleri ve montajlarıydı. CIA, aynı yöntemi ABD eski Başkanı Obama'nın isteği üzerine Trump için de hayata geçirdiği ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabında dün akşam Demokrat Partililerin Rus liderlerle fotoğrafını paylaştıktan sonra güne 'nın skandalını açıklamakla başladı. 'Kötü veya hasta adam' olarak tanımladığı Obama'nın seçim kampanyası sırasında telefonlarını dinlettiğini belirten Başkan Trump, dinlenen yerler arasında Trump Towers'ın da olduğunu söyledi. Başkan, "Korkunç! Obama'nın seçimlerde zafer ilan etmeden hemen önce Trump Tower'da telefonlarımı dinlettiğini öğrendim" ifadelerini kullandı. Obama'nın hiçbir şey bulamadığını vurgulayan Trump, "Bu McCarthyism" dedi. Trump, telefonlarının dinlenmesini ünlü Watergate skandalına benzetti. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Kislyak'ın Obama ile Beyaz Saray'da 22 kez buluştuğunu ifade eden Trump, Adalet Bakanı Sessions'ın yine arkasında durdu. Trump, dün akşam da Demokrat Partili siyasetçilerin Rusya lideri Putin ve Başbakan Medvedev'le çekilmiş fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşmıştı. Fotoğraflardan birinde, Senato'daki azınlık lideri Schumer ile Putin'in ellerinde kahve ve donut ile görülüyor. Trump, fotoğrafın altına, "Senatör Schumer'in Rusya ve Putin'le bağlantıları hakkında hemen bir soruşturma başlatmalıyız. Tamamen ikiyüzlülük" yazdı.

eski Başkanı Obama'nın Trump'ı dinlettiğinin iddia edilmesi, Demokratlar'da endişe yarattı. Bu olayın soruşturulacağı ve iddianın kanıtlanması halinde Obama'nın da zor durumda kalacağı belirtildi.
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