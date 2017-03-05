Obama Trump'ı dinlemiş

CIA'nın hayata geçirdiği Fethullahçı TerörÖrgütü'nün en büyük özelliği, telefon dinlemeleri ve montajlarıydı. CIA, aynı yöntemi ABD eski Başkanı Obama'nın isteği üzerine Trump için de hayata geçirdiği ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabında dün akşam Demokrat Partililerin Rus liderlerle fotoğrafını paylaştıktan sonra güne Barack Obama'nın skandalını açıklamakla başladı. 'Kötü veyahasta adam' olarak tanımladığı Obama'nın seçim kampanyası sırasında telefonlarını dinlettiğini belirten Başkan Trump, dinlenen yerler arasında Trump Towers'ın da olduğunu söyledi. Başkan, "Korkunç!Obama'nınseçimlerde zaferilan etmedenhemen önce Trump Tower'datelefonlarımı dinlettiğiniöğrendim" ifadelerini kullandı. Obama'nın hiçbir şey bulamadığını vurgulayan Trump, "Bu McCarthyism" dedi. Trump, telefonlarının dinlenmesini ünlü Watergate skandalına benzetti. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Kislyak'ın Obama ile Beyaz Saray'da 22 kez buluştuğunu ifade eden Trump, Adalet Bakanı Sessions'ın yine arkasında durdu. Trump, dün akşam da Demokrat Partili siyasetçilerin Rusya lideri Putin ve Başbakan Medvedev'le çekilmiş fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşmıştı. Fotoğraflardan birinde, Senato'daki azınlık lideri Schumer ile Putin'in ellerinde kahve ve donut ile görülüyor. Trump, fotoğrafın altına, "Senatör Schumer'in Rusya vePutin'le bağlantıları hakkındahemen bir soruşturmabaşlatmalıyız. Tamamenikiyüzlülük" yazdı.
ABD eski Başkanı Obama'nın Trump'ı dinlettiğinin iddia edilmesi, Demokratlar'da endişe yarattı. Bu olayın soruşturulacağı ve iddianın kanıtlanması halinde Obama'nın da zor durumda kalacağı belirtildi.
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