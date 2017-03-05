İngiliz Parlamentosu, 80 milyar sterlin serveti olan Kraliçe II. Elizabeth'in yıllık gelirini artırmaya karar verdi. Parlamentonun alt kanadıAvam Kamarası'nda komisyonaşamasından dün geçen tasarısonrasında Kraliçe'nin Kraliyetailesine bağlı şirketlerden aldığıkar payı yüzde 15'ten yüzde 25'eçıkarılacağı belirtildi. Bu durumda Kraliçe Elizabeth'in yıllık geliri 76milyon sterline (348 milyon TL) ulaşacağına dikkat çekildi.
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Memleketini soyan cadi birde kendine kralice detirtiyor ekmek elden su gölden halk calisiyor kralice yiyor da yedikce de yaslaniyor az ye genc kal ,,,,,,
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