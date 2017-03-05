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Kraliçe'nin çılgın ı

Kraliçenin çılgın maaşı
İngiliz Parlamentosu, 80 milyar sterlin serveti olan 'in yıllık gelirini artırmaya karar verdi. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda komisyon aşamasından dün geçen tasarı sonrasında Kraliçe'nin Kraliyet ailesine bağlı şirketlerden aldığı kar payı yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarılacağı belirtildi. Bu durumda Kraliçe Elizabeth'in yıllık geliri 76 milyon sterline (348 milyon TL) ulaşacağına dikkat çekildi.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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YURDUM YURDUM

Memleketini soyan cadi birde kendine kralice detirtiyor ekmek elden su gölden halk calisiyor kralice yiyor da yedikce de yaslaniyor az ye genc kal ,,,,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.03.2017 02:39
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