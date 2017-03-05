Bantlı kravat

Amerikan medyasının sürekli hedefinde olan BaşkanDonald Trump'ın kendisiyle adeta özdeşleşen kırmızı ve gereğinden uzun kravatı sosyal medyada esprili paylaşımlara konu olmaya devam ederken, bu kravatla ilgili bir detay da gözlerden kaçmadı. Trump'ın kravatının inceucuyla kalın ucunu birbirinebantlandığının belgelenmesi,sosyal medyada trend topicoldu. Trump'ın kravatını çok uzun bağladığı için ince ucunun, geniş ucunun arkasında bulunan bölmeye yetişmediğine dikkat çekildi. Budurumun ortaya çıkması, Trumptarafında pek önemsenmedi.
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