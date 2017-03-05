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Bantlı kravat

Bantlı kravat
Amerikan medyasının sürekli hedefinde olan Başkan Donald Trump'ın kendisiyle adeta özdeşleşen kırmızı ve gereğinden uzun kravatı sosyal medyada esprili paylaşımlara konu olmaya devam ederken, bu kravatla ilgili bir detay da gözlerden kaçmadı. Trump'ın kravatının ince ucuyla kalın ucunu birbirine bantlandığının belgelenmesi, sosyal medyada trend topic oldu. Trump'ın kravatını çok uzun bağladığı için ince ucunun, geniş ucunun arkasında bulunan bölmeye yetişmediğine dikkat çekildi. Bu durumun ortaya çıkması, Trump tarafında pek önemsenmedi.
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