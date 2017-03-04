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Vaftiz kaçakları

Vaftiz kaçakları
İspanya'da bir restoranda iki çocuk için düzenlenen vaftiz yemeğine katılan 120 kişi, yemeği yedikten sonra hep birlikte izdiham çıkararak hesabı ödemeden kaçtı. Olay Leon şehrinde bir otelde yaşandı. Bulgaristan kökenli oldukları belirtilen misafirler, restoran çalışanlarının çocuklar için hazırlanan pastayı almak için mutfağa gittiği sırada kaçtı. Vaftizi organize edenler, şikayetçi oldu.
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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