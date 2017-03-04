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Trump'tan Obama'ya ağır sözler

ABD Başkanı , eski ABD Başkanı Barack Obama hakkında Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. Trump, Obama için 'hasta adam' dedi.

Trumptan Obamaya ağır sözler
ABD Başkanı twitter üzerinden, Barack Obama'yı seçim kampanyaları sırasında telefonlarını dinlemekle suçladı. Trump, Barack Obama'ya "hasta adam" dedi.

"BU YENİ BİR WATERGATE SKANDALI"
Trump, Başkan Obama seçim yarışları esnasında Trump Tower'daki telefonlarını dinlettiğini öne sürdü. Trump, "Obama telefonlarımı nasıl dinletmiş olabilir. Bu yeni bir Watergate Skandalı" dedi.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi 18:40
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

ShowMasters MAKE UP party against PicK UP Artist Obama

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.03.2017 01:43
T&#220;RK&#220;M TÜRKÜM

yen birbirinizi

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 04.03.2017 19:15
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