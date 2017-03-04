Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib ve Humus'ta düzenlediği hava saldırılarında 9 sivilin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

İdlib sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya ait bir savaş uçağının İdlib'in kuzeyindeki muhaliflerin kontrolünde yer alan Dana ilçesinde yerleşim yerini bombaladığını söyledi.

Saldırı sonucu 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktaran Cevad, ''Rejimin hava saldırısında ilçede iki bina yıkıldı. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalan sivillere ağır iş makineleri yardımıyla ulaşmaya çalışıyor.'' dedi.

Bombardımanda çok sayıda iş yeri ve aracın da hasar gördüğünü anlatan Cevad, saldırıda yaralananların ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı.

Dana sakinlerinde Seyid Ali de ''Esad güçlerinin ilçeye düzenlediği saldırıda yıkılan binaların enkazları altında kalan kadın ve çocuklara ulaşmaya çalışıyor. Rejim bölgeye 3 saldırı gerçekleştirdi.''ifadesini kullandı.

Bu arada Humus medya merkezi koordinasyon merkezi sorumlusu Halil Adel ise Esad yönetimine ait bir savaş uçağının rejimin kuşatması altındaki Humus'un Wear semtine düzenlediği saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini 12 kişinin de yaralandığını kaydetti.

