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Şimdi de damat

Şimdi de damat
ABD'de savaş her geçen gün daha da şiddetlendi... New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı 'in de Aralık ayında Rus büyükelçi ile bir araya geldiğini duyurdu. İstifa eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in de bulunduğu randevu, 20 dakika sürdü. Flynn bu görüşme nedeniyle istifa etmişti. Adalet Bakanı Sessions da, Ruslar'la yaptığı görüşmeler nedeniyle zor durumda. , damadının görüşmesiyle ilgili sorulara tepki gösterdi.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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