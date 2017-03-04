Şimdi de damat

ABD'de savaş her geçen gün daha da şiddetlendi... New York Times, ABDBaşkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de Aralık ayında Rus büyükelçi ile bir araya geldiğini duyurdu. İstifa eden Ulusal GüvenlikDanışmanı Flynn'in de bulunduğu randevu, 20 dakika sürdü. Flynn bu görüşme nedeniyle istifa etmişti. Adalet BakanıSessions da, Ruslar'la yaptığı görüşmeler nedeniyle zor durumda. Trump, damadının görüşmesiyle ilgili sorulara tepki gösterdi.
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