Evini bastılar

Fransa'da polis cumhurbaşkanı adayı François Fillon'a bir operasyon daha yapıldı. 2 ay öncesine kadar seçimlerin favorisi olan François Fillon ve eşi Penelope'un başkentinde 7. Mahallesi'ndeki evi, 40 polis tarafından basıldı. Savcılık geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, üç sorgu hakiminin denetiminde sürdürülecek adli soruşturmanın, "kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali, bu suçların gizlenmesi ile nüfuzu kötüye kullanma ve görev ihlali" suçlamasıyla açıldığını bildirmişti. Sorgu hakimleri, 15 Mart'ta Fillon ve eşinin ifadesini alacağı belirtildi. Savcılık, Fillon'un eşinin 8 yıl süreyle mecliste hiç çalışmadan "danışman" sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve siyasetçinin iki çocuğuna Senato'da iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine "danışman" sıfatıyla 84 bin avro maaş ödendiği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmıştı. Anketlerde cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak gösterilen 62 yaşındaki eski başbakan Fillon'un, söz konusu 3 operasyonun ardından popülaritesi çok düştü.
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