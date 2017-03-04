Almanya'daki yabancı düşmanlığı ve ırkçılık korkunç boyutlara ulaştı. Özellikle mültecilerin ve Müslümanların toplumsal şiddete maruz kaldığı ülkede aşırı sağcılar tüm etnik kesimler için büyük tehdit konumunda. Gittikçe artan kundaklama ve şiddet olayları Almanya'daki ve AB'deki toplumsal barış için önemli bir risk oluşturuyor. AB'nin lokomotif ülkesi; şiddet yanlısı gruplara ve terör örgütlerine kucak açmayı bırakmazsa önümüzdeki süreçte daha ciddi sorunlarla karşılaşabilir.
Terör örgütleri için vazgeçilmez bir üs haline gelen Almanya'da yaşanan toplumsal değişimler tüm kesimleri kaygılandırıyor. Neo-Nazizmin yükselişi, yabancı düşmanlığının artması, farklı dinden insanlara karşı hoşgörüsüzlük ülkede toplumsal barışı tehdit eden en önemli sorunlar. Batı'nın demokratik değerleri aşırı sağın güç kazanmasıyla birlikte ciddi şekilde erozyona uğramış durumda.
Yabancılara ait ev ve ibadethanelerin kundaklanması, farklı milliyet ve dine sahip insanların aşırı sağcıların şiddetine maruz kalması Almanya'da son dönemde en sık rastlanan kriminal olaylar haline geldi. İslam karşıtı, Yahudi karşıtı gruplar ülkede son derece revaçta. Söz konusu durum sadece Almanya'nın değil AB'nin geleceği içinde ciddi bir risk konumunda. Aşırı sağ vasıtasıyla toplumun tüm kesimlerine yayılan bu nifak tohumu çok büyük siyasi krizlere ve toplumsal çatışmalara gebe.
Alman hükümeti kafasını kuma gömmeyi bırakıp bu sorunların üzerine eğilmez ve toplumsal barışı sağlayamazsa ülkedeki şiddet olayları baş edilemez konuma gelebilir.
İşte Almanya'daki toplumsal değişimi gözler önüne seren akademik araştırmaya ait belgeler:
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Almanyanin SorosBush ile birlikte Ukranyadaki Secilmis Cumhurbaskanini Devirmesi KAOS cikarip Savaşi başlatmasi Siyasi ve Maddi desteklemesi Ve Rusyaya karsi Siyonist Medyasiyla PspOps savasi gelistirmesi Ambargoyu uzatmasi Bati tarafindan ukranyayla, Güneyden 15 Temmuz Darbesiyle Türkiye üzerinden Rusyayi kusatmaya calismalari Ruslari cok kizdirdi PUTIN --> Teröristlerin CiCi annesi Merkelin ayagini kaydiracak Eylüldeki Genel Secimlerde secimlerde Teröristlerin Cici annesi yarimşardan Dört yiyecek izlemeye devam edin.
Türk düşmanlığı neden parlatılıyor .Koşullar ikinci dünya savaşı öncesi Avusturya koşullarına benziyor yahudilerin işyerlerine yahudi yıldız yaparak soykırımın öncülüğü ve fitili ateşlendi.Şimdi güya Türkiye demokrasiden uzaklaşarak hedefe konuluyor Türk düşmanlığı yapılıyor .Türkiye hasta adam yerine konuluyor sevr haritaları yayınlanıyor.Komik bir durum sayın seyirciler gerçek şu ki dinamizmini yitirmiş Avrupa yaşlı kıtası hastalandı potansiyeli azaldı dinamizmi tükendi fakat Türkiye 80 milyonla dinamizmi potansiyeli ve vizyonuyla dördüncü sanayi devriminin eşiğinde Avrupanın tek avantajı olan araba uçak gemi yapma teknolojisinde kendi hedeflerini koyarak hızla sanayi devrimini yakalıyor bütün bunları gerçekleştirirse Almanyayıda sollayabilir.Ne yapmalıyız tekrar hedeflerimize odaklanıp toplumsal barışı sağlayıp seksen milyon aynı paydada birleştirmeli yiz.İsteme dinamiklerimizi pratiğe üretime dönüştürerek dünyanın engüçlü ülkesi olmalıyız.
Almanya da faşistlik hortladı. İslam ve Türkiye düşmanlığı ile devam ediyor.
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