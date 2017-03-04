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’den hamlesi

'li yetkili, civarında muhtemel çatışma riskine karşı, DEAŞ karşıtı koalisyona ait zırhlı araçların bölgede devriye gezdiğini bildirdi

ABD’den Münbiç hamlesi

öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay , yakınlarında muhtemel çatışmaları engellemek için koalisyona ait zırhlı araçların devriye gezdiğini açıkladı.

"ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Münbiç'in kuzeyine askeri yığınak yaptığı ve bölgede devriye gezdiğine" dair haberler çıkması üzerine Albay Dorrian, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Sözcü, "@CJTFOIR (Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu) bu adımı, koalisyon üyelerine ve ortaklarına güvence vermek, saldırıları caydırmak ve DEAŞ'ın yenilmesine odaklanmaya devam etmek üzere attı." ifadelerini kullandı.

Dorrian, "@CJTFOIR düşmanca hareketleri caydırmak, yönetişimi iyileştirmek ve YPG'nin orada daimi bir varlığının bulunmadığını temin etmek için Münbiç civarındaki kuvvetleri artırmıştır." paylaşımında da bulundu.

Dorrian ayrıca Koalisyonun geçen yazdan beri Münbiç'te kuvvet bulundurduğunu kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada ise Münbiç'e rejimi ve Rusya'ya ait zırhlı araçların, insani yardım konvoylarına eşlik ederek ilçeye girdiği ifade edilmişti.

Ayrıca Anadolu Ajansı, önceki gün Münbiç yakınlarında askeri hareketliliğin söz konusu olduğunu yazmıştı.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi 19:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Alp Alp

Amerikanın Obamadan sonraki gerçek başkanı Trumpun bölgeye Türklerle ilişkileri Koredeki gibi gerçek müttefiklik eksenine döndürecek yetkilileri atamasını bekliyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 05.03.2017 00:01
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