ABD’den Münbiç hamlesi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Münbiç yakınlarında muhtemel çatışmaları engellemek için koalisyona ait zırhlı araçların devriye gezdiğini açıkladı.

"ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Münbiç'in kuzeyine askeri yığınak yaptığı ve bölgede devriye gezdiğine" dair haberler çıkması üzerine Albay Dorrian, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Sözcü, "@CJTFOIR (Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu) bu adımı, koalisyon üyelerine ve ortaklarına güvence vermek, saldırıları caydırmak ve DEAŞ'ın yenilmesine odaklanmaya devam etmek üzere attı." ifadelerini kullandı.

Dorrian, "@CJTFOIR düşmanca hareketleri caydırmak, yönetişimi iyileştirmek ve YPG'nin orada daimi bir varlığının bulunmadığını temin etmek için Münbiç civarındaki kuvvetleri artırmıştır." paylaşımında da bulundu.

Dorrian ayrıca Koalisyonun geçen yazdan beri Münbiç'te kuvvet bulundurduğunu kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada ise Münbiç'e Suriye rejimi ve Rusya'ya ait zırhlı araçların, insani yardım konvoylarına eşlik ederek ilçeye girdiği ifade edilmişti.

Ayrıca Anadolu Ajansı, önceki gün Münbiç yakınlarında askeri hareketliliğin söz konusu olduğunu yazmıştı.



