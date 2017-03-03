Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, İngiltere'den sonra Fransa'nın da Avrupa Birliği'nden (AB) dostça ayrılması gerektiğini söyledi.
Le Pen, başkent Paris'te çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda ekonomi programını anlattı.
Avro para biriminin Fransa, İtalya ve İspanya'nın sanayisini olumsuz etkilediğini savunan Le Pen, "Artık dostça ayrılmanın zamanı geldi. Avrupa Sözleşmesinin tamamına ilişkin müzakereler öngörüyoruz. Sonrasında ise Frexit referandumu." dedi.
Fransa'da uluslararası şirketlerin daha fazla vergi vermesi gerektiğini söyleyen Le Pen, "Hiçbir ülke kendi endüstrisini onu korumadan oluşturamaz. Benim ilk işim halkın güvenini kazanarak, ekonomimize güç kazandırmak." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın istihdam modelini örnek gösteren Le Pen, "Trump'ın Amerika'ya geri getirdiği istihdama bakın. Trump, Şi Cinping ve Theresa May ile ekonomik vatanseverlik yol alıyor. Sınırları olmayan bir dünya hayaline hala inanan sadece AB kaldı." ifadesini kullandı.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda bugün yapılan oylamada, terör örgütü DEAŞ'ın infaz fotoğraflarını paylaşmasına ilişkin soruşturma kapsamında Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
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rotshillerin kölesi olmuş teror ülkesi almanyanın ülkeleri para ile kontrolü dahiyane bir sistem euro birliği yap özgürlüğü al istediğini batır sonra satın al örnekmi yunanistan bu kahpe ingiliz almanıda kullanır yunanıda kullanır amerikayıda kullanır azıcık dikildinmi fransa da olsan fark etmez rusyada olsan farketmez türkiyede olsan fark etmez başına türlü yollarla türlü işler gelir ama çok acayip merkel rotsihillerin şirket temsilcisi gibi almanyada koskoca bir şirket devlet görüntüsünde yönetiliyor çalışanlarına bakarsanız sistem çok belirgin şimdi sıra fransadamı bir bir satın alınan devletler yani insan vay anasını be demekten kendini alamıyor yeni dünya düzeni dedikleri çok alçak köle düzeni eğer islamın yükselmezse dünyayı yutacak gibi duruyor şunuda bütün dünya duysun ALLAH IN DEDİĞİ OLUR cc
e muhakak dağılacaklar çünkü bunlar bedualıdırlar nice mazlumun yetimin yoksulun kakını yedi bu siyonistler
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