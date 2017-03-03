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Karanlık sular!

Silahlı bir grup, alacak verecek meselesi yüzünden ‘ petrol ine ’da el koydu...

Karanlık sular!
Transpasifik Denizcilik'in sahibi olduğu Türk bayraklı 'M/T Hacı Telli' petrol i, 'nın Zuwarah Limanı'na demir attı. Ardından bir grup silahlı şahıs güvenliği sağlamak için geldiklerini söyleyerek gemiye çıktı. Silahlı şahıslar, 11 kişilik mürettebattan 4 kişiyi rehin aldı geri kalanını da gemide tuttu. Zuwarah Havalimanı'nın yakınında bir çiftlik evine götürülen ikinci kaptan İsmail Eskiçırak, mühendis Volkan Özdemir, Ali Özcan ve Ünsal Kaya bir odaya kapatıldı. Telefonla bilgi veren geminin kaptanı İsmail Eskiçırak şunları söyledi: "Başkentin çok uzağında bir çiftlikteyiz. Köpekler var dışarıya çıkamıyoruz. Sadece suyumuz var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Hepimizin sağlığı bozulmaya başladı. 17 Şubat'ta buraya demirledik. Alacak verecek meselesi dediler, bir hafta beni alıkoydular. Daha sonra 3 arkadaşımı da alıp çiftliğe getirdiler. Parayı almadan bırakmayacaklarını söylediler. Yalnız biz değil ailelerimiz de perişan oldu."
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