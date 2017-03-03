Karanlık sular!

TranspasifikDenizcilik'in sahibi olduğuTürk bayraklı 'M/T HacıTelli' petrol tankeri, Libya'nınZuwarah Limanı'na demirattı. Ardından bir grup silahlışahıs güvenliği sağlamakiçin geldiklerini söyleyerekgemiye çıktı. Silahlı şahıslar,11 kişilik mürettebattan 4kişiyi rehin aldı geri kalanınıda gemide tuttu. ZuwarahHavalimanı'nın yakınında birçiftlik evine götürülen ikincikaptan İsmail Eskiçırak,mühendis Volkan Özdemir,Ali Özcan ve Ünsal Kaya birodaya kapatıldı. Telefonla bilgiveren geminin kaptanı İsmailEskiçırak şunları söyledi:"Başkentin çok uzağında birçiftlikteyiz. Köpekler vardışarıya çıkamıyoruz. Sadecesuyumuz var. Yetkililerdenyardım bekliyoruz. Hepimizinsağlığı bozulmaya başladı. 17Şubat'ta buraya demirledik.Alacak verecek meselesi dediler,bir hafta beni alıkoydular.Daha sonra 3 arkadaşımı daalıp çiftliğe getirdiler. Parayıalmadan bırakmayacaklarınısöylediler. Yalnız biz değilailelerimiz de perişan oldu."
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