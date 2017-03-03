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İşte o canavar

‘Canavar’ lakabıyla tanınan ’ın makam aracı Cadillac One görücüye çıktı. 8 tonluk araçta yok yok! Balistik füze ve kimyasal silahlara karşı savunma sistemine bile sahip...

İşte o canavar
ABD Başkanı Donald , yeni başkanlık aracı gelene kadar Barack Obama'nın Cadillac marka eski 'Beast'ini kullanıyordu. Trump'ın General Motors'a yaptırdığı Cadillac One nam-ı diğer Canavar'ın modifiyesi tamamlandı. İlk kez görücüye çıkan araç, normal limuzin boyutlarından büyük ve kurşun geçirmez yapısıyla dikkat çekiyor. Lüks araç, balistik füze ve kimyasal silahlara karşı da savunma sistemine sahip. General Motors, 1.5 milyon dolar değerindeki limuzinden 12 adet üretecek ve dünyanın farklı bölgelerine gönderecek. Yani Trump'ı başka ülkelerde de aynı otomobilden bir tane bekleyecek. Canavar 30 Mart'ta Donald Trump'a teslim edilecek. İşte dünyanın en güvenli makam aracı olarak gösterilen, 8 ton ağırlığındaki Cadillac One'ın özellikleri...


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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ismail s&#246;nmez ismail sönmez

BİZİM BAŞKANADA BUNDAN ALALIM.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.03.2017 02:14
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