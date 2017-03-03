İşte o canavar

ABD Başkanı Donald Trump, yeni başkanlık aracı gelene kadar Barack Obama'nın Cadillac marka eski 'Beast'ini kullanıyordu. Trump'ın General Motors'a yaptırdığı CadillacOne nam-ı diğer Canavar'ın modifiyesi tamamlandı. İlk kez görücüye çıkan araç, normal limuzin boyutlarından büyük ve kurşun geçirmez yapısıyla dikkat çekiyor. Lüks araç, balistik füze ve kimyasal silahlara karşı da savunma sistemine sahip. General Motors, 1.5 milyon dolar değerindekilimuzinden 12 adet üretecek ve dünyanın farklı bölgelerine gönderecek. Yani Trump'ı başka ülkelerde de aynı otomobilden bir tane bekleyecek. Canavar30 Mart'ta Donald Trump'a teslim edilecek. İşte dünyanın en güvenli makam aracı olarak gösterilen, 8 ton ağırlığındakiCadillac One'ın özellikleri...
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BİZİM BAŞKANADA BUNDAN ALALIM.
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